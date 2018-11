Generalni direktor Arsa odstopil

Ljubljana, 12. novembra - Generalni direktor Agencije RS za okolje (Arso) Joško Knez je danes odstopil s položaja, so STA povedali na okoljskem ministrstvu in na agenciji. Krive so ugotovljene nepravilnosti v dveh postopkih, ki jih je Arso vodil v povezavi z načrtovanim črpanjem plina na območju Petišovcev.