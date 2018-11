Dodik in Čović potrdila koalicijsko sodelovanja na vseh ravneh v BiH

Sarajevo, 12. novembra - Novoizvoljeni član predsedstva BiH Milorad Dodik (SNSD) in predsednik HDZ BiH Dragan Čović sta na današnjem srečanju v Vzhodnem Sarajevu potrdila, da bosta stranki, ki ju vodita, nadaljevali sodelovanje. Napovedala sta, da bosta SNSD in HDZ BiH tudi koalicijski partnerki pri oblikovanju vseh ravni oblasti v Bosni in Hercegovini.