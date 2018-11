Tomas Alzamora za STA: Mala bela laž poziva ljudi, naj se prebudijo

pogovarjala se je Sabina Lavrič

Ljubljana, 14. novembra - Čilski raper, DJ in režiser Tomas Alzamora je vedno sanjal, da bi posnel film o in v svojem domačem mestu San Carlos. Ko je ugotovil, da njegov prijatelj novinar potvarja novice, je vedel, da bo to tema njegovega filma. Svojo diplomsko nalogo je naslovil Mala bela laž, ki bo na Liffu na ogled še v četrtek in se poteguje za nagrado vodomec.