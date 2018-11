Kljub obsežni iskalni akciji na Krvavcu pogrešanega 36-letnika še niso našli

Krvavec, 12. novembra - Policisti in gorski reševalci so danes s pomočjo helikopterja na območju Krvavca nadaljevali iskanje 36-letnega Klemena Musulina, ki je pogrešan od sobote. Pogrešanega še vedno niso našli, so pa odkrili njegov telefon, za katerega domnevajo, da ga je nekdo našel in postavil na mesto pod hotelom. Policija v zvezi s tem prosi za informacije.

Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, je danes v iskalni akciji sodelovali okoli 20 oseb, večinoma policistov in gorskih reševalcev, ter policijski helikopter. Za pogrešanim 36-letnikom iz Trebnjega, ki so ga nazadnje videli, ko se je v soboto ponoči s Krvavca sam peš odpravil v dolino, je sicer že v soboto stekla obsežna iskalna akcija.

Poleg policistov, svojcev in njegovih prijateljev so ga v soboto do poznega večera organizirano iskali prostovoljni gasilci, gorski reševalci in vodniki reševalnih psov. Skupaj ga je iskalo okoli 70 ljudi, v iskanju pa je sodeloval tudi policijski helikopter. Iskalna akcija se je v nedeljo nadaljevala v podobnem obsegu, s pomočjo helikopterja pa tudi danes.

Iskanje je bilo zaenkrat osredotočeno na Krvavec z okolico. Pogrešanega doslej še niso našli, pod hotelom Krvavec pa so že v začetku iskanja našli njegov mobilni telefon, vendar glede na položaj policisti domnevajo, da ga je nekdo našel in tja postavil.

V kolikor ima kdo kakršnekoli informacije v zvezi s tem, ga policisti prosijo, naj zaradi razjasnitve okoliščin pokliče na interventno številko 113 ali anonimno številko 080 1200.