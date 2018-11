Karierni sejem v Mariboru priložnost za načrtovanje poklicne poti

Maribor, 14. novembra - V mariborski dvorani Lukna bo danes potekal 3. Karierni sejem - sejem poklicev in izobraževanja. Namenjen je predvsem osnovnošolcem in srednješolcem, da se bodo lažje odločili glede nadaljevanja šolske in poklicne poti. Organizatorji pričakujejo več kot 60 razstavljavcev in več tisoč obiskovalcev.