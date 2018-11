Ljubljanska borza: SBI TOP z rastjo

Ljubljana, 12. novembra - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je trgovanje na Ljubljanski borzi sklenil z rastjo. Promet na borznem parketu je dosegel 409.590 evrov, od tega je bila večina ustvarjenega z delnicami Krke, ki so pridobile 0,74 odstotka vrednosti. Indeks so nad gladino potisnile še delnice Petrola, Pozavarovalnice Sava in Telekoma Slovenije.