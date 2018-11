Za nekatere kandidate za koprskega župana sporna vloga predsednika občinske volilne komisije

Koper, 12. novembra - Kandidati za koprskega župana Olga Franca, Gašpar Gašpar Mišič in Aleš Bržan so občinsko volilno komisijo (OVK) in državno volilno komisijo (DVK) opozorili na domnevno kolizijo interesov predsednika OVK Miloša Senčurja. Na DVK so pojasnili, da je bila koprska OVK imenovana skladno z zakonom in da Senčurjeve funkcije niso nezdružljive.