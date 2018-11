Države za vzpostavitev globalnih pravil o kibernetski varnosti

Pariz, 12. novembra - Več kot 50 držav, med njimi vse članice Evropske unije, so podprle vzpostavitev mednarodnih pravil za zagotavljanje kibernetske varnosti, je danes sporočila francoska vlada. Države so danes podpisale t.i. pariški poziv k zaupanju in varnosti v kibernetskem prostoru, s čimer naj bi vzpodbudili globalna pogajanja na tem področju.