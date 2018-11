Smrt moškega v Rošpohu naj ne bi bila posledica napačnih ravnanj policije

Maribor, 12. novembra - Ravnanje policistov med postopkom v kraju Rošpoh - del v Kamnici, med katerim je umrl 31-letnik, je bilo zakonito in strokovno, je ugotovila posebna komisija policije, danes poročata Delo in Slovenske novice. Komisija je ravnanje dveh policistov preverjala, ker so jim nekateri očitali, da sta s svojim ravnanjem povzročila smrt moškega.