V množičnem pretepu v Murski Soboti dva poškodovana

Murska Sobota, 12. novembra - V Murski Soboti je danes nekaj pred 13. uro pred vhodom v trgovino na križišču Slovenske in Zvezne ulice prišlo do pretepa, v katerem je sodelovalo več ljudi. Kot so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota, sta bila pri tem poškodovana dva človeka, ki so ju prepeljali v tamkajšnjo bolnišnico.