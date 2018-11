Narodni muzej Slovenije snuje stalno razstavo v proštiji na Blejskem otoku

Ljubljana, 12. novembra - Narodni muzej Slovenije je danes predstavil idejno zasnovo stalne muzejske razstave v proštiji na Blejskem otoku. Na postavitvi z naslovom Slovenija v simbolih bodo s pomočjo simbolov, prisotnih v slovenskem prostoru, predstavil materialno in duhovno dediščino, ki zaznamuje in predstavlja Slovenijo in njene prebivalce oz. državljane skozi čas.