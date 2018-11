V Avstraliji prijeli žensko, ki je podtikala igle v jagode

Brisbane, 12. novembra - V Avstraliji so v nedeljo prijeli žensko, ki je podtikala šiviljske igle v jagode. Kot je danes sporočilo sodišče, gre za 50-letno My Ut Trinh, ki naj bi to počela, da bi se maščevala farmi z jagodami, kjer je delala. Kot poroča britanski BBC, ji grozi celo do 15 let zapora.