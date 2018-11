KPK pri DUTB kritična do pripojitve Factor banke in Probanke, imenovanja direktorjev

Ljubljana, 12. novembra - Pripojitev Factor banke in Probanke DUTB ni bila transparentna in sledljiva, je v poročilu o poslovanju DUTB med letoma 2014 in 2017 ugotovila Komisija za preprečevanje korupcije (KPK). Kot neustrezne je med drugim ocenila tudi postopke za imenovanje neizvršnih in izvršnih direktorjev ter glede teh postopkov izdala priporočila.