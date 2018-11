Slovenci v curlingu na EP vsaj po obstanek v diviziji B

Ljubljana, 12. novembra - Slovenska moška in ženska reprezentanca v curlingu bo med 16. in 24. novembrom igrala na evropskem prvenstvu divizije B v Estoniji. Cilj obeh reprezentanc je utrditev mesta in obstanek v diviziji B, želja pa je, da se slovenska ekipa uvrsti v izločilne boje in s tem ponovi ponovi dosežek iz leta 2015.