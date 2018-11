Večni prestolonaslednik princ Charles bo dopolnil 70 let

London, 13. novembra - Britanski prestolonaslednik, princ Charles, bo v sredo dopolnil 70 let in tako še povečal rekordno dolgo čakanje na prestol, ki ga že več kot 65 let zaseda njegova mati, kraljica Elizabeta II. Valižanskemu princu so večkrat očitali vmešavanje v javne zadeve, zaradi česar bi lahko kršil politično nepristranskost ustavnega monarha.