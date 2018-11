Pred 150 leti umrl italijanski skladatelj Gioachino Rossini

Pesaro, 13. novembra - Na današnji dan pred 150 leti je umrl italijanski skladatelj Gioachino Rossini. Bil je glavni predstavnik italijanske komične opere, v 19. stoletju znane pod imenom opera buffa. Njegova dela so danes del železnega repertoarja, med najbolj znanimi so Seviljski brivec, Pepelka in Italijanka v Alžiru.