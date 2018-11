V napadih v Afganistanu okoli sto mrtvih

Kabul, 12. novembra - V več delih Afganistana so izbruhnili spopadi med afganistanskimi silami in talibani. Nemirno je med drugim v provincah Gazni na jugovzhodu in Farah na zahodu države. Iz prestolnice Kabul pa poročajo o samomorilskem napadu. Po ocenah oblasti je bilo po vsej državi skupno ubitih okoli sto ljudi, število žrtev pa bi lahko še naraslo.