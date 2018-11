LMŠ za odličnost v Mestni občini Novo mesto

Novo mesto, 12. novembra - LMŠ je danes predstavila svojo listo z 20 kandidati za svetnike Mestne občine Novo mesto. Volilni program so naslovili Pot k odličnosti v Mestni občini Novo mesto, sicer pa kot morebitni novinci v novomeškem občinskem svetu računajo na vsaj dve mesti. Ne želijo biti v opoziciji, temveč se želijo povezovati in sodelovati, so poudarili.