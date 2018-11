Tri leta po pariških napadih preiskava vstopa v sklepno fazo

Pariz, 13. novembra - Tri leta po terorističnih napadih v Parizu, ki so zahtevali 130 smrtnih žrtev, preiskava vstopa v sklepno fazo, ki bi lahko trajala še celo leto. V Parizu in njegovem predmestju Saint Denis se bodo danes žrtev spomnili na prizoriščih napadov, kjer bodo položili vence in prebrali imena ubitih.