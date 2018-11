Začenja se predčasno glasovanje na letošnjih lokalnih volitvah

Ljubljana, 13. novembra - Volivke in volivci, ki v nedeljo ne bodo v kraju stalnega prebivališča, imajo v teh dneh možnost, da na lokalnih volitvah glasujejo predčasno. V številnih občinah jim bo to omogočeno danes, v sredo in četrtek, v nekaterih, zlasti manjših, pa le na katerega od teh treh dni.