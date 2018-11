Tedenska napoved - rekreacija od 13. do 19. 11.

IZBRANI DOGODKI

Alive Step Up - 5. tek na Kristalno palačo

New York, Chicago, Dunaj, Singapur in drugi, vsi ga že imajo. Ima ga tudi Ljubljana. Peto leto zapored bo v Sloveniji potekal tek po stopnicah na najvišjo palačo v Sloveniji. Kristalna palača v ljubljanskem BTC-ju bo za en dan postala edinstven izziv vsem, ki jo bodo želeli čim hitreje premagati. 89 metrov, 20 nadstropij in 479 stopnic bo predstavljalo nepremostljivo oviro za vse tekače, gorske tekače, kolesarje, pohodnike in ostale željne adrenalina. Vabimo vas, da tudi vi preizkusite svoje meje tako fizične kot psihične v enem izmed najbolj atraktivnih tekov v Sloveniji. Tekmovalo se bo v dveh kategorijah. Lahka, tako imenovana Step Up kategorija (1x osvoji vrh in premagaj 459 stopnic) in ekstremna kategorija, imenovana Ekstremni Step Up (3x osvoji vrh in premagaj 1377 stopnic). Posebno kategorijo pa bo predstavljala kategorija Alive Step Up štafeta, namenjena ekipam: podjetja, gasilska društva, športna društva, itd. (trije tekmovalci si predajajo štafetno palico, vsak v ekipi osvoji vrh). Dogodek bo v soboto, 17. novembra. Informacije: www.alive.si/prireditve/alive-step-up

Tekaško popotovanje z Urbanimi tekači 2018: okoli Ljubljane po PST

Ali si želite teči iz Ljubljane v Piran ali pa iz Celja v Ljubljano ali pa še kje drugje, kamor vse nas bodo še nesle naše noge? Tekaška popotovanja ali kar ultramaratoni se raztezajo čez več dni. V tem času v lahkotnem tempu in krajšimi postanki prepotujemo od tu do tam. Privoščimo si dobro hrano, ogledamo si kulturne in naravne zanimivosti, ki jih srečamo na poti in zaužijemo zaslužen počitek. Ta popotovanja so primerna tudi za nekoliko manj pripravljene, saj lahko taki del poti tudi prekolesarijo. Spremlja nas kombi, v katerem so okrepčila in oprema. V nedeljo, 18. novembra, bodo Urbani tekači tekli okoli Ljubljane. Lahko si privoščite lahkotnih 15 kilometrov z več hoje in počasnejšim tempom teka, pa vse do 33 kilometrov nekoliko hitreje), a še vedno na popotovalni način z okrepčevalnicami s hrano, pijačo in hojo vmes. Informacije: www.tekaskitrener.si/?MeniID=24

TOREK, 13. novembra

Ni napovedanih pomembnejših dogodkov.

SREDA, 14. novembra

MEDVODE - Napoleonova pot (Ita); pohodništvo. Informacije: http://planinskodrustvo-medvode.si/

ČETRTEK, 15. novembra

LJUBLJANA - Steklasova pot; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

PETEK, 16. novembra

Ni napovedanih pomembnejših dogodkov.

SOBOTA, 17. novembra

LJUBLJANA - Alive Step Up - 5. tek na Kristalno palačo; tek. Informacije: www.alive.si/prireditve/alive-step-up

LJUBLJANA - Govejk (734 m); pohodništvo. Informacije: www.rasica.org/

LJUBLJANA - Šinavc (Ita, 1999 m); planinstvo. Informacije: www.rasica.org/

LJUBLJANA - Osnovni tečaj nordijske hoje Gibit; pohodništvo - nordijska hoja. Informacije: www.gibit.si

LJUBLJANA - Mrzlica (1122 m); pohodništvo. Informacije: http://pdrtv.si/

LJUBLJANA - Polhograjska Grmada (898 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-viharnik.si/

LJUBLJANA - V neznano; pohodništvo.

LJUBLJANA - Zaključna tura; planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Medvedja jama (1500 m); planinstvo. Informacije: http://pd-iskra-lj.si

LJUBLJANA - Tekaška delavnica z Urbanom Praprotnikom; tek. Informacije: www.tekaskitrener.si/?MeniID=22

LJUBLJANA - Veliki Rob (1237 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-imp.si/

TRŽIČ - V neznano; pohodništvo. Informacije: www.trzic.si/strani/PDKrize

BREŽICE - Prečenje Dobrovelj; pohodništvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

CELJE - Tek Celjska koča - Šentrupert; tek. Informacije: www.drustvo-maratoncev-celje.si

CELJE - Pohod Sočerga - Veliki baldin; pohodništvo. Informacije: www.pd-ojstrica.si/

GROSUPLJE - Visoki Mavrinc (1561 m); planinstvo. Informacije: www.limberk.si

IDRIJA - Galetovec (1265 m); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-idrija.si/

JESENICE - Po Vertovčevih poteh; planinstvo. Informacije: www.pdjavornikkoroskabela.si/

KRŠKO - Areh - Rogla; pohodništvo. Informacije: www.pdvidemkrsko.si/

LAŠKO - Drašiči; pohodništvo. Informacije: www.recica.si

LENART - Rogla (1517 m); pohodništvo. Informacije: http://pdlenartss.wixsite.com/pdlenart/

LENDAVA - Pohod proti zasvojenosti; pohodništvo. Informacije: www.pdlendava.si

LITIJA - Kum (1220 m); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-litija.si/

MARIBOR - Košenjak (1522 m); planinstvo. Informacije: www.pdtam.org/

MARIBOR - Goli Cirnik (621 m); pohodništvo. Informacije: www.jakobaljaz.si/

MARIBOR - Uršlja gora (1699 m); planinstvo. Pohod ob polni luni na Žavcarjev vrh. Informacije: http://pd-mbmatica.si/

MARIBOR - Kredarica (2515 m); planinstvo. Pohod ob polni luni na Žavcarjev vrh. Informacije: http://pd-mbmatica.si/

METLIKA - 19. pohod po poteh Soseske zidanice; pohodništvo.

NOVA GORICA - Matajur (1650 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-ng.si

NOVO MESTO - Krim (1107 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-novomesto.si/

NOVO MESTO - Debenc; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-nm.si/

PORTOROŽ - Voda za vedno 2018: maraton Portorož - Koper; kajak kanu na stoječih vodah. Informacije: www.kajak-zveza.si

PTUJ - Srečanje vodnikov MDO Podravja; pohodništvo. Informacije: www.pdptuj.si

PTUJ - Martinov pohod; pohodništvo. Informacije: http://pdpiramida.blogspot.com/

ROGAŠKA SLATINA - Martinov pohod; pohodništvo. Informacije: http://pdvrelec.wordpress.com/

RUŠE - Rogla (1517 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ruse.si

SENOVO - Snežnik (1796 m); planinstvo. Informacije: http://pdbohor.si/

SEŽANA - V neznano; pohodništvo. Informacije: www.pdsezana.org/

SLOVENSKA BISTRICA - Otroški pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdpohorje.si/

STAHOVICA - 10. zimska liga Sv. Primož nad Kamnikom; tek. Informacije: www.kgtpapez.si

STRUNJAN - Praznik kakijev; pohodništvo. Informacije: http://td-solinarstrunjan.net/sl/novice/program-17-praznika-kakija-2017

ŠENTJUR - Korada (812 m); pohodništvo. Informacije: www.pddramlje.si

ŠENTJUR - Hribi nad Šentrupertom; pohodništvo. Informacije: www.pdslivnica.com/

ŠKOFJA LOKA - Po Loški planinski poti; pohodništvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

ŠOŠTANJ - Goričko; pohodništvo. Informacije: www.pd-sostanj.si/

TREBNJE - Martinov pohod od Šmavra do Lisca (565 m); pohodništvo. Informacije: http://vinogradniki-lisec.si

VELIKE LAŠČE - 2. turnir za jakostno lestvico za veterane in rekreativce; namizni tenis. Informacije: http://ntzs.si/wp-content/uploads/2018/10/2-TURNIR-JAKOSTNE-LESTVICE-RS-2018-V-LASCE.docx

VOJNIK - V neznano; pohodništvo. Informacije: http://sites.google.com/site/pdvojnik/

ŽALEC - Čičarija - Veliki Planik; pohodništvo. Informacije: www.pdzalec.si/

VIDEM PRI PTUJU - Šmohor (784 m); pohodništvo. Informacije: www.pdhaloze.si/

NEDELJA, 18. novembra

LJUBLJANA - Po Vertovčevih poteh; pohodništvo. Informacije: www.pdcrnuce.si/

LJUBLJANA - Vremščica (1027 m); pohodništvo. Informacije: http://sites.google.com/site/novicepdpolje/

LJUBLJANA - Tekaško popotovanje z Urbanimi tekači 2018: okoli Ljubljane po PST; tek. Informacije: www.tekaskitrener.si/?MeniID=24

BLED - Po Vertovčevih poteh; pohodništvo. Informacije: http://pd-bled.si/

CELJE - Vrtovčev pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptce.si/

CELJE - Kozjansko; pohodništvo. Informacije: www.pd-zzv-celje.si

CERKNO - Po Vertovčevih poteh; planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-cerkno.si/

FRAM - Potep po Gorjancih; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvofram.si/

GROSUPLJE - Galetovec (1265 m); pohodništvo. Informacije: www.pdgrosuplje.si/

HRASTNIK - Po Vertovčevih poteh; pohodništvo. Informacije: www.pdhrastnik.si/

KANAL - Vremščica (1027 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-kanal.nvoplanota.si/

KRANJ - Po Vertovčevih poteh; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/

KRANJ - Pohod po Vertovčevi poti 2018; pohodništvo. Informacije: http://pdkranj.si/izleti/

LOGATEC - Vertovčeva pot; pohodništvo. Informacije: http://pdlogatec.blogspot.si/

MARIBOR - Govce (551 m); pohodništvo. Informacije: www.pdplanika.si/

NOVA GORICA - Krn (2244 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

NOVO MESTO - Struška (1944 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-nm.si/

NOVO MESTO - Iz Dragonje v Strunjan; pohodništvo. Informacije: www.pd-novomesto.si/

ORMOŽ - Po Vertovčevih poteh; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-mmormoz.si

POLHOV GRADEC - Loncmanova Sivka (987 m); pohodništvo. Informacije: http://pdblagajana.blogspot.com

PRESERJE - Cjanovca (1820 m); planinstvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

SEŽANA - Pohod KS Avber; pohodništvo. Informacije: www.avber.si

ŠKOFJA LOKA - 17. pohod po Vrtovčevih poteh; pohodništvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

ŠKOFLJICA - Korada (812 m); pohodništvo. Informacije: http://pdpg.si/

TOLMIN - Po stezicah, ki so včasih bile; pohodništvo. Informacije: www.pdtolmin.si

ŽELEZNIKI - Po Vertovčevih poteh; pohodništvo. Informacije: www.pd-zelezniki.com/

ŽUŽEMBERK - 2. Maximiusov pohod; pohodništvo. Informacije: www.tdsuhakrajina.webs.com

POLJČANE - Kapunar (1051 m); pohodništvo. Informacije: www.pdpoljcane.com

GORENJA VAS - Po Vertovčevih poteh; pohodništvo. Informacije: www.pdgorenjavas.com

PONEDELJEK, 19. novembra

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: Pavle Kreže, 070 745 108, atletskiklub.rudar@gmail.com; www.zs-trbovlje.si

