Padla prva klapa celovečerca Korporacija režiserja Mateja Nahtigala

Ljubljana, 12. novembra - V Ljubljani je v petek padla prva klapa celovečerca režiserja Mateja Nahtigala z naslovom Korporacija. Avtor scenarija je Zoran Benčič, pisatelj in avtor besedil ter vokalist skupine Res Nullius. Po režiserjevih besedah je film žanrsko kriminalna-drama, ki se estetsko napaja iz neo-noarskih in konspirativnih trilerjev iz 70. let minulega stoletja.