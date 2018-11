Ljubljana, 12. novembra - V preteklem tednu na slovenskih cestah ni bilo prometnih nesreč s smrtnim izidom, so sporočili iz generalne policijske uprave. Slovenske ceste so sicer letos terjale 86 smrtnih žrtev, kar je manj kot v enakem obdobju lani, ko je na cestah ugasilo 94 življenj, so še navedli.