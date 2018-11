Berlusconi svari pred diktaturo v Italiji

Rim, 12. novembra - Bivši italijanski premier in prvi mož desnosredinske opozicijske stranke Naprej Italija Silvio Berlusconi je v nedeljo notranjega ministra in predsednika Lige Mattea Salvinija pozval, naj prekine koalicijsko vlado s populističnim Gibanjem pet zvezd, in posvaril, da Italiji grozi diktatura, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.