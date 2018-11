Dnevnik: Bo Šarec zabetoniral Bandellija ali sebe? (12. 11.)

Ljubljana, 12. novembra - Kaj je napisal, rekel minister Marko Bandelli in ali je sploh razumel, kar je napisal? Zdi se, da ne. Zdi se, da imajo v vladi zelo resen problem. Stvari so torej takšne: minister se še naprej vtika v lokalno politiko, kjer ima "svojega" kandidata in svoj "osebni interes", sedi pa na ministrskem stolu, v Dnevniku piše Tanja Lesničar - Pučko.