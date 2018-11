V Varšavi ob stoti obletnici neodvisnosti belo-rdeči shod

Varšava, 11. novembra - Poljska danes ob 100. obletnici konca 1. svetovne vojne obeležuje tudi stoto obletnico neodvisnosti države. Po državi so potekale številne slovesnosti, v Varšavi pa je potekal belo-rdeč pohod, ki so ga organizirale državne oblasti, in je privabil tudi poljske nacionaliste in desničarske skrajneže, poročajo tuje tiskovne agencije.