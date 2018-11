Na Pariškem mirovnem forumu opozorila pred porastom nacionalizma

Pariz, 11. novembra - Svetovni voditelji so se v Parizu po osrednji slovesnosti ob stoti obletnici konca prve svetovne popoldne udeležili prvega Pariškega foruma o miru. Francoski predsednik Emmanuel Macron, nemška kanclerka Angela Merkel in generalni sekretar ZN Antonio Guterres so posvarili pred nevarnostmi, ki jih prinašata porast nacionalizma in populizma v Evropi.