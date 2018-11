Jakna Michaela Jacksona s turneje Bad prodana za skoraj 300.000 dolarjev

New York, 11. novembra - Ikonična črna jakna preminulega kralja popa Michaela Jacksona, ki jo je zvezdnik nosil na svoji prvi samostojni turneji Bad, so na dražbi v ameriškem New Yorku v soboto prodali za 298.000 dolarjev oz. okoli 260.000 evrov. Kupec je zanjo odštel trikrat več od izklicne cene, poročajo tuje tiskovne agencije.