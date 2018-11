Trebnje, 11. novembra - Pogrešajo 36-letnega Klemena Musulina iz Trebnjega. Nazadnje so ga videli, ko se je v soboto ponoči s Krvavca sam peš odpravil v dolino. Visok je okoli 170 centimetrov, ima športno postavo in rjave kratke lase. Oblečen je bil v kavbojke in temno siv pulover s črnimi črtami, obut pa v temno modre športne copate, so sporočili s PU Kranj.