Ljubljana, 11. novembra - S tekmama med Ilirijo 1911 in Nafto 1903 ter Beltinci - Brežice Terme Čatež se je danes končal 15. krog 2. SNL. Zmagali sta domači ekipi z 2:0 in 2:1, razplet tekem pa ni bistveno vplival na lestvico, kjer sta po sobotnih tekmah na vrhu s po 33 točkami Kalcer Radomlje in Bravo.