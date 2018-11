Ljubljana, 11. novembra - Na Brnčičevi ulici v Ljubljani je v soboto dopoldne delovni stroj poškodoval delavca. Na kraj dogodka so kmalu prispeli reševalci, ki pa so lahko le ugotovili, da je delavec poškodbam podlegel. Po do zdaj zbranih obvestilih, naj bi delavec opravljal servis stroja, ki ga je pri tem potegnil vanj, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.