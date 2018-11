Kralji v novi seriji porazov

New York, 11. novembra - Slovenski hokejski as Anže Kopitar in njegovi soigralci iz moštva Los Angeles Kings so v severno-ameriški profesionalni hokejski ligi NHL še naprej neprepričljivi. Na domači tekmi proti Calgaryju niso dosegli niti gola, izgubili so z nogometnim izidom 0:1. Edini zadetek na tekmi je že v tretji minuti prve tretjine dosegel Travis Hamonic.