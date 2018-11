V Kaliforniji narašča število žrtev v požarih

San Francisco, 11. novembra - V požarih, ki divjajo v ameriški zvezni državi Kalifornija, je po zadnjih podatkih umrlo najmanj 25 ljudi. V požaru Camp Fire v mestu Paradise na severu Kalifornije so do zdaj našli 23, v požaru, ki divja na jugu Kalifornije na območju Malibuja, pa dve žrtvi, so po poročanju tujih tiskovnih agencij potrdile kalifornijske oblasti.