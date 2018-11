V 1. A DOL za ženske vseh tekem konec po treh nizih

Ljubljana, 10. novembra - Peti krog 1. A DOL za ženske ni postregel ne s presenečenji ne s posebno dramatičnimi dogodki. Vse tekme so se končale po treh nizih. Od vodilnih ekip so imele nekaj malega težav le igralke Calcita Volleyja, ki so bile v Puconcih v drugem nizu že v izgubljenem položaju, a so se v končnici izvlekle.