Taškent, 10. novembra - Slovenska judoistka Andreja Leški je na grand prixu v Taškentu v kategoriji do 63 kilogramov osvojila tretje mesto. Martin Hojak v kategoriji do 73 kilogramov in Patricija Brolih v kategoriji do 70 kilogramov sta izgubila uvodno borbo in ostala brez uvrstitve.