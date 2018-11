Mešana ekipa Severne in Južne Koreje v finalu namiznega tenisa

Seul, 10. novembra - Mešana ekipa Severne in Južne Koreje se je uvrstila v finale svetovne turneje v namiznem tenisu, ki bo med 13. in 16. decembrom v južnokorejskem Incheonu, je sporočila svetovna zveza ITTF. Južnokorejec Jang Woojin in Severnokorejka Cha Hyo Sim sta si to priborila z uvrstitvijo v polfinale mednarodnega prvenstva Avstrije v Linzu.