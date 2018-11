Število žrtev poplav v Jordaniji narašča

Aman, 10. novembra - Hudourniške poplave, ki so po močnem deževju v petek opustošile več delov Jordanije, so po najnovejših podatkih terjale najmanj 11 življenj, več ljudi še pogrešajo. Med smrtnimi žrtvami je tudi reševalec. Z območja ostalin starodavnega mesta Petra so evakuirali okoli 4000 turistov.