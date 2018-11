V Gledališču Glej premiera dokumentarnega performansa Marka Požlepa

Ljubljana, 11. novembra - V Gledališču Glej bo drevi premiera dokumentarnega performansa Tloris za revolucijo umetnika Marka Požlepa. "Pri projektu me je zanimalo, kako so na nas v otroštvu vplivale knjige in filmi o Winnetouju in kako je to vplivalo na našo prestavo o Ameriki," je za STA povedal umetnik. Prva ponovitev bo v ponedeljek, naslednji pa 7. in 8. decembra.