Maribor premagal Dobovec in se zavihtel na prvo mesto

Ljubljana, 10. novembra - V sedmem krogu prve slovenske futsal lige je Dobovec doživel prvi letošnji poraz. S 5:3 je bil boljši Maribor, ki po novem vodilno moštvo, saj ima poleg šestih zmag še en remi in tako točko več od Dobovca. Do zmage sta prišli tudi moštvi Stripy in Siliko Mkeršmanc.