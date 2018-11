V Novem mestu osrednja slovesnost ob Štukljevem letu

Novo mesto, 12. novembra - Danes se bodo v Novem mestu poklonili velikanu slovenskega in svetovnega športa, dobitniku šestih olimpijskih kolajn, svetovljanu in humanistu Leonu Štuklju. Ob 120. obletnici njegovega rojstva bodo pripravili razstavo Leon 120 let, ob 20. uri bo v Olimpijskem vadbenem centru sledila osrednja slovesnost Iz roda v rod duh išče svojo pot.