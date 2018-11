Ljubljana, 10. novembra - Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 103 prometne nesreče, od tega 11 nesreč, v katerih se je 14 oseb lažje telesno poškodovalo in tri huje. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 73 kršitev javnega reda in miru ter 108 kaznivih dejanj.