Kljub slabemu petku dober teden na Wall Streetu

New York, 10. novembra - Newyorški borzni indeksi so v petek nazadovali zaradi šibkih gospodarskih podatkov iz Kitajske in zaradi slabih poslovnih rezultatov nekaterih tehnoloških podjetij, vendar pa so sklenili dober teden zaradi izida vmesnih volitev, ki napoveduje blokado v Washingtonu in s tem bolj ali manj proste roke Wall Streetu za služenje denarja.