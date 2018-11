Primorski vinogradniki navdušeni nad kakovostjo letošnje letine

Vipava/Dobrovo, 11. novembra - V Kleti Brda so po štirih količinsko skromnejših letnikih letos predelali 9350 ton grozdja, kar je za četrtino več kot v prejšnjih letih. Navdušeni so tudi nad kakovostjo letošnjega vina. Podobno velja za vipavsko vinsko klet Vipava 1894, kjer so letos odkupili 4300 ton grozdja, ob njegovi dobri kakovosti pa so zadovoljni tudi s kakovostjo vina.