Evropske borze končale teden v rdečem

London/Frankfurt/Pariz, 9. novembra - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma znižali. Vlagatelji so si po vmesnih volitvah v ZDA nekoliko oddahnili in bili bolj optimistični, danes pa je znova prevladovala previdnost, so poročale tuje tiskovne agencije. Cena nafte še naprej pada, tečaj evra pa je ostal skoraj nespremenjen.