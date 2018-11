Prihodnji teden usposabljanje kontrolorjev združenih ognjev

Cerklje ob Krki, 11. novembra - Prihodnji teden bo na širšem območju Suhe krajine in letališča Cerklje ob Krki potekalo usposabljanje kontrolorjev združenih ognjev Slovenske vojske in slušateljev šole zračnih sil ZDA AGOS s sedežem v Nemčiji. Letala bodo območje preletavala v časovnih intervalih vsak dan od 9.30 do 15. ure, so sporočili iz Slovenske vojske.