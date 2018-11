V Ljubljani začenjajo z urejanjem novih avtobusnih postajališč

Ljubljana, 10. novembra - V Ljubljani bodo prihodnji teden začeli z urejanjem novih avtobusnih postajališč. Kot so sporočili iz ljubljanske občine, jih bodo uredili sedem, in sicer tri na območju Vrhovcev, tri na območju Večne poti in eno na Tržaški cesti za Dolgim mostom. Vrednost del znaša okoli 788.500 evrov, več kot polovico bosta prispevala kohezijski sklad in država.