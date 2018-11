Cerar o NLB: Pričakoval sem višjo ceno, a Slovenija je izpolnila zavezo

Ljubljana, 9. novembra - Predsednik SMC in nekdanji premier Miro Cerar je pričakoval višjo ceno delnice NLB in prodajo celotnega deleža, ki je bil na voljo. A bistveno je, da je Slovenija izpolnila svojo zavezo in zaključila to zgodbo, je za STA navedel Cerar, ki upa, da prihajajo v banko lastniki z dobrimi nameni.