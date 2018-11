Cene na ravni proizvajalcev v ZDA oktobra z najhitrejšo rastjo v šestih letih

Washington, 9. novembra - Cene izdelkov na ravni proizvajalcev so se v ZDA oktobra v mesečni primerjavi zvišale za 0,6 odstotka, kar je najhitrejša mesečna rast v zadnjih šestih letih. Ameriško ministrstvo za delo v danes objavljenem poročilu ugotavlja, da je to predvsem posledica podražitve bencina, hrane in kemikalij.