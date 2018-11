V New Yorku na sporedu predstava Projekt vzornica po ideji Tjaše Ferme

New York, 11. novembra - V gledališču 3-Legged Dogs na jugu Manhattna je po sredini premieri do začetka decembra na sporedu posodobljena gledališka predstava Projekt vzornica, ki jo je s skupino sodelavcev zasnovala slovenska ustvarjalka Tjaša Ferme. Prva ponovitev bo danes in bo posebna, saj bo predstavi sledil svečan sprejem s swing glasbo, poimenovan Slovenska noč.