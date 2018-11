Mladi v Evropskem parlamentu predali manifest s svojimi zahtevami

Bruselj, 10. novembra - Skupina mladih iz Slovenije, Avstrije, Poljske in Italije je ta teden v Evropskem parlamentu v Bruslju predala srednjeevropski mladinski manifest. V njem predstavljajo svoje ideje za lepšo prihodnost vseh v EU, predvsem pa si želijo večje vključenosti in več posluha za svoje predloge, so sporočili iz slovenskega društva za sonaraven razvoj Focus.